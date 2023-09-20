Трое мужчин едва не устроили крупный пожар на Маркотхском хребте в Геленджике

Это произошло днем 20 сентября у подножия Маркотха в районе улицы Островского.

Местный житель заметил сильное задымление в районе гор и направился к месту. Он увидел, что трое мужчин жгут провода около гаражей в близости от леса. Очевидец сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителей и доставили их в отдел МВД. Благодаря бдительности неравнодушного жителя в Геленджике удалось предотвратить лесной пожар, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

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