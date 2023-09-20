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Трое мужчин едва не устроили крупный пожар на Маркотхском хребте в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-muzhchin-edva-ne-ustroili-krupnyj-pozhar-na-markothskom-hrebte-v-gelendzhike
Трое мужчин едва не устроили крупный пожар на Маркотхском хребте в Геленджике
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Это произошло днем 20 сентября у подножия Маркотха в районе улицы Островского.

Местный житель заметил сильное задымление в районе гор и направился к месту. Он увидел, что трое мужчин жгут провода около гаражей в близости от леса. Очевидец сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителей и доставили их в отдел МВД. Благодаря бдительности неравнодушного жителя в Геленджике удалось предотвратить лесной пожар, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

Читайте также: спасателям понадобилось около суток на ликвидацию лесного пожара под Геленджиком. Пожар в районе села Возрождение ликвидировали 19 сентября в 12:00. Огонь бушевал на площади 12 га.

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