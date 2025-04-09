Трихолог Кохас: процедуры по выпрямлению волос могут быть опасны для здоровья

Все большую популярность набирает кератиновое выпрямление волос. Оно позволяет сделать пряди гладкими и блестящими. Однако, несмотря на такой результат, минусы у этой процедуры тоже есть, предупредила врач-трихолог Ольга Кохас.

По ее словам, в состав средства, которое внедряется в структуру волоса для повышения его эластичности и блеска, входят формальдегид, силиконы и керосин. Эти компоненты негативно сказываются на состоянии луковицы.

«Основными компонентами человеческого волоса являются кератиновые белки — они влияют на здоровье и структуру волос. По моим наблюдениям, те, кто более трех раз сделал кератиновое выпрямление, имеет очень активную ломкость, потому что кератин проникает в структуру волоса, точнее, заполняет его поры», — объяснила Кохас.

Трихолог отметила, что после смывания средства с волос, те станут выглядеть еще хуже, чем до проведения процедуры. Например, они начнут сечься по всей длине, сильно электризоваться и ломаться. Также из поврежденных луковиц новые волосы будут расти тоже поврежденными — они не будут иметь того объема, который был изначально, до кератина.

Тем, кто хочет добавить волосам объем и придать им более ухоженный вид, лучше использовать стайлинговые средства, бальзамы, спреи для волос, а не прибегать к процедуре, рекомендовала трихолог в радио Sputnik.

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