Три новых соцобъекта начали строить в Краснодарском крае

В Краснодаре стартовало строительство двух детсадов, в Туапсинском районе — физкультурно-оздоровительного комплекса.

Первый детский сад на 350 мест построят на улице Командорской, второй детсад на 250 мест — в районе улицы второй Ямальской. В учреждениях будут группы для детей разных возрастов, откроют медицинский и пищевой блоки, кабинеты дополнительного образования, физкультурный и музыкальный залы. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Туапсинском районе построят на территории школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус».

Соглашения на выполнение строительно-монтажных работ уже заключили, рассказала руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

«Край набрал хорошие темпы — только так можно выполнить все обязательства перед жителями. Напомню, что с каждым годом количество построенных социальных объектов увеличивается», — цитирует Федосова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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