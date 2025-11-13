Три миллиона рублей получат заключившие контракт от Кубани

В регионе приняли решение сохранить повышенную выплату. Ранее ее увеличили по решению главы региона.

«Первоначальный отбор начинается с подачи заявления, после чего гражданина, изъявившего желание, отправят проходить медицинское освидетельствование. Для нас важно, чтобы военнослужащий был здоров в первую очередь», — сказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Всеслав Ширяев.

Пункт отбора на улице Ярославской в Краснодаре посещают несколько десятков человек в день. Инструкторы военкомата консультируют желающих круглосуточно.

«Я имею реальный боевой опыт, и почему бы мне его не использовать там, если я могу помочь ребятам, своим знакомым, всем нашим военнослужащим. Я считаю, будет более ценно его использовать там, нежели я буду находиться здесь», — поделился житель Краснодара Максим Третьяченко.

В военном комиссариате напомнили, что в крае продолжается осенний призыв и ни один срочник в зону СВО направляться не будет. На все вопросы по контрактной службе можно получить ответы по телефону горячей линии Министерства обороны России, ее номер — 117.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани сохранили повышенную выплату контрактникам, участвующим в СВО.

Подпишись, здесь всегда интересно.