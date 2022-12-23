Три кубанских города вошли в топ-20 федерального рейтинга по развитию ГЧП

Рейтинг российских городов по уровню развития государственно-частного партнерства за III квартал 2022 года составили специалисты интернет-платформы Росинфра.

Эксперты проанализировали осуществление государственно-частного партнерства в 110 крупнейших городах страны с разным уровнем развития, возможностями и опытом в ГЧП.

Шестое место рейтинга занял Новороссийск. В III квартале в городе-герое реализовали пять проектов и привлекли 5,2 млрд рублей. Основной отраслью стало школьное образование.

Краснодар на 11 месте рейтинга ГЧП. За этот квартал в краевой столице реализовали три проекта и привлекли инвестиции на 31,5 млрд рублей. Ключевой отраслью для города стал общественный транспорт.

Армавир занял 16 место рейтинга. Город смог привлечь в III квартале 4,9 млрд рублей инвестиций для шести проектов. Основной отраслью стало школьное образование, сообщает «РБК Краснодар».

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