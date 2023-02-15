Три года условно дали владельцу катера, от которого оторвался парашют с туристами в Геленджике

Приговор по делу об оказании небезопасных услуг туристам в Краснодарском крае в феврале вынес суд.

По данным следствия, 40-летний мужчина без разрешительных документов на прокат и договора на водопользование катал людей на парашюте, прикрепленном к катеру. Он поднял в воздух 39-летнего мужчину с маленьким мальчиком. Во время парасейлинга буксировочный фал оборвался, мужчина получил тяжелую травму головного мозга. Ребенок не пострадал.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 29 июня 2022 года около 17:00 в акватории Черного моря в районе Геленджика.