Три года работ получил житель Кубани, разжигавший ненависть к полиции в соцсетях

Славянский районный суд признал 48-летнего местного жителя виновным в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

По данным следствия, в марте текущего года мужчина, разместил в публичной группе одного из мессенджеров голосовые сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Экспертиза подтвердила, что в комментариях содержатся высказывания о необходимости совершения враждебных (насильственных) действий в отношении полицейских, когда они находятся по одному и в гражданской одежде.

Свою вину подсудимый признал частично. Он пояснил, что негативного отношения к сотрудникам ДПС не имеет, а своими высказываниями желал выделиться. При этом, по его словам, не хотел получить какую-либо реакцию и не ждал аналогичного мнения от других участников группы.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к принудительным работам на три года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Отбывать наказание ему предстоит в исправительном центре. После отбытия основного наказания ему запрещено заниматься администрированием и участием в публичных группах в мессенджерах на 3 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», злоумышленника задержали сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму при содействии Росгвардии. В ходе допроса задержанный признал вину. У него дома прошел обыск, правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых задержанный выходил в интернет.

