Три человека погибли и восемь пострадали от хлопков газа на Кубани в 2025 году

Причиной происшествий чаще всего становится неправильное использование и хранение баллонов. Газовое оборудование требует предельного внимания и соблюдения строгих правил.

Газовое оборудование следует использовать с соблюдением всех правил. Так, если запах газа уже чувствуется, надо сразу же прекратить его использование, ни в коем случае не жечь спички, зажигалки и любые другие воспламеняющиеся приборы, перекрыть все газовые краны, обесточить квартиру, открыть окна и двери, покинуть дом. Нарушение этих норм может привести к трагедии.

Кроме возгорания, утечка газа приводит к отравлению. Попадая в организм человека, он вытесняет кислород в крови и вызывает удушье. К первым признакам относят головокружение, шум в ушах, боль в груди, спутанность сознания, раздражительность, нарушение координации. Затем начинаются судороги и потеря сознания.

Если есть газовая плита, нужно следить, чтобы горелки были выключены, когда они не используются. Нельзя также оставлять зажженные горелки без присмотра. Пламя должно быть спокойным, голубым или фиолетовым — это признак нормального горения. Не стоит держать горелку включенной без огня дольше чем пять секунд. Плита не должна быть грязной, а газовые баллоны нельзя оставлять под солнцем, они могут деформироваться и сдетонировать.

Важна и правильная установка оборудования. Газопровод должен находиться от мойки не меньше чем в 30 см, от розеток — в 40. Также нельзя ставить рядом электроприборы, а шланг не должен быть перекручен или натянут. Запрещено и объединять газифицированное помещение с жилой комнатой.

Статистика МЧС по газовым хлопкам не утешительная. В этом году происшествий было 9, в прошлом году — 15. Важно помнить, если чувствуется газ, надо сообщить об этом в аварийную газовую службу или обратиться на единый номер экстренных служб.

Читайте также: мужчина пострадал из-за хлопка газа в частном доме в Северском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.