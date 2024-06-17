Третий VK Fest в Сириусе: хроника самого масштабного ежегодного фестиваля

Ежегодный фестиваль прошел на Медальной площади в Олимпийском парке в третий раз. В этом году перед несколькими тысячами зрителей выступили группа «Звери», CREAM SODA, певцы Ramil’, Юля Паршута, Валя Карнавал и другие.

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Не обошлось и без выступлений спортсменов: олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Максим Траньков провели лекции, на которых поделились историями своего успеха и рассказали о пути к золотым медалям.

Для гостей VK Fest также провели разные активности — творческие, спортивные и развлекательные активности. Особенно популярны стали спортивные программы от хоккейного и футбольного клубов «Сочи».

На одном из мастер-классов фестиваля можно было расписать керамику, на другом — создать своими руками брелок.

Также на площадке фестиваля телеканал «Сапфир» организовал зону, где каждый желающий смог получить расклад на картах Таро, а телеканал «Кинеко» устроил танцевальные батлы.

В зоне технического клуба Modelium гости смогли опробовать управление мини-копиями спортивных авто, познакомиться с лучшими образцами визуального автоапгрейда от Тюнинг-Арт Музея, а также понаблюдать за работой автомобильного художника Сергея Стеценко.

Без внимания не остались и маленькие гости фестиваля: на VK Fest студия анимационного кино «Мельница» организовала специальную зону для детей. Там можно было сделать фотографии с персонажами из мультфильмов«Лунтик», «Барбоскины» и «Три богатыря», а также разрисовать стену-раскраску, попрыгать в бассейне с шариками и принять участие в разных конкурсах.

Кроме того, на фестивале представили сотни товаров ручной работы, сувениры, аксессуары, декоративные изделия для дома и дизайнерскую одежду от локальных сочинских брендов. Все это можно было приобрести на память о мероприятии.