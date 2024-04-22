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Третий линейный ускоритель установили в Краснодарском онкодиспансере

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tretij-linejnyj-uskoritel-ustanovili-v-krasnodarskom-onkodispansere
Третий линейный ускоритель установили в Краснодарском онкодиспансере
Фото t.me/minkovaanna23

Медицинское оборудование закупили по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сейчас специалисты проводят наладку и тестирование аппарата. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила об этом 22 апреля.

По словам замгубернатора, только за день лучевую терапию с помощью этого аппарата смогут проходить до 80 пациентов. Благодаря ему можно с особой точностью обрабатывать опухоли любой локализации без вреда для здоровых тканей. Вице-губернатор рассказала, что имевшие опыт использования этого оборудования медики подчеркивают особую эффективность аппарата при воздействии на злокачественные новообразования головы, шеи, органов малого таза и брюшной полости.

«Радиотерапевты онкодиспансера уже прошли обучение для работы на новой технике и готовы принять первых пациентов», — написала Минькова в Telegram.

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