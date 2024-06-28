Треть родителей в Краснодаре выбирают ребенку вуз по рейтингу и цене за обучение

Аналитики сервиса по поиску работы узнали у родителей абитуриентов из краевой столицы, что для них наиболее важно при выборе вуза для ребенка.

Так, треть опрошенных в первую очередь учитывает рейтинг вуза. Также 31% респондентов отметили важность стоимости обучения, наличия грантов и скидок. Еще в тройку значимых факторов при выборе учебного заведения вошли информация о квалификации преподавателей и отзывы о вузе — это волнует 29% родителей.

Кроме того, краснодарцы (27%) выбирают университет, опираясь на список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ.

Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 26%). Наличие общежития оказалось важным фактором для 16% опрошенных.

При этом, по словам 15% участников опроса, они решили полностью предоставить своему ребенку право выбора вуза. Такую поддержку в этом вопросе чаще оказывают отцы (17%), чем мамы (12%).

Также оказалось, что более половины абитуриентов предпочитают лично оценивать вуз, посещая дни открытых дверей, сообщает пресс-служба SuperJob.

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