Тренировочный этап инклюзивного проекта «Добрый футбол» завершился в Краснодаре

Речь идет о проекте, который инициирован региональным Олимпийским советом, ПФК «Кубань» и краевым Министерством спорта, и реализуют при финансовой поддержке грантов губернатора Кубани. Главная цель мероприятия — популяризация инклюзивного футбола среди краснодарских подростков с ментальными нарушениями.

На стадионе «Кубань» 16 апреля состоялась третья и заключительная тренировка участников «Доброго футбола» совместно с воспитанниками РЦ РФС ПФК «Кубань» — ребята впервые вышли на настоящее футбольное поле, а не тренировочное. Перед началом спортивной сессии детей поприветствовал бывший игрок желто-зеленых Артур Малоян, а провели ее впервые тренеры РЦ ПФК «Кубань» Максим Карионов и Андрей Мосиенко.

Юные спортсмены провели разминку, а затем — контрольный матч, завершившийся серией пенальти. Организаторы проекты отметили, что игра на новом для футболистов проекта покрытии подарила им особенные эмоции.

«У меня замечательное настроение, поэтому я не чувствую страха перед матчем на стадионе «Кубань». С помощью тренеров я бы хотел научиться хорошо играть и стать нападающим. Ребята из Регионального центра, с которыми мы занимаемся, играют хорошо, есть, на кого обратить внимание. Чтобы попасть сюда, мне пришлось постараться, самое тяжелое – много бегать», — поделился участник проекта «Добрый футбол», ученик СОШ № 21 Кирилл Орлов.

«Сегодняшний матч прошел в упорной борьбе. Мне очень понравился настрой ребят как в тренировочном занятии: они проявили старание, при этом с позитивом и добротой. Так сложилась и игра, а завершилась она вничью, но эмоции дала всем, как от победы», — отметил тренер РЦ РФС ПФК «Кубань» Максим Карионов.

Впереди у участников инклюзивного проекта «Добрый футбол» — финальный матч. Его проведут 1 мая на стадионе «Кубань».

За время реализации проекта школьники из коррекционных школ Краснодара стали частью большой дружной футбольной семьи. В минувшее воскресенье участники проекта «Добрый футбол» вывели на поле игроков «Кубани» и «Машук-КМВ» в матче 7-го тура LEON-Второй Лиги А, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инклюзивный спортивный проект «Добрый футбол» стартовал в Краснодаре. Он включает в себя в несколько этапов: на первом пройдет серия открытых инклюзивных уроков по футболу для детей в коррекционных школах краевой столицы, далее будет сформирована команда из детей, которые проведут несколько тренировок под руководством тренеров профессионального футбольного клуба «Кубань», а в самом конце пройдет мастер-класс с профессиональными футболистами.