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Тренеру из Кропоткина, снимавшему воспитанниц на скрытую камеру в туалете, заменили условный срок на реальный

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/treneru-iz-kropotkina-snimavshemu-vospitannits-na-skrytuyu-kameru-v-tualete-zamenili-uslovnyj-srok-na-realnyj
Тренеру из Кропоткина, снимавшему воспитанниц на скрытую камеру в туалете, заменили условный срок на реальный
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский краевой суд рассмотрел по апелляционному представлению прокурора уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Кавказского района и заменил условное наказание на реальный срок лишения свободы.

По данным следствия, с ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина замещал должность тренера-преподавателя в одном из спортклубов тхэквондо в Кропоткине. Он скрыто установил женском туалете клуба мини-камеру, а записи с нее скачал в свой ноутбук.

На него завели уголовное дело. Кропоткий городской суд признал мужчину виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Ему назначили два года лишения свободы условно и лишили права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой с несовершеннолетними на срок пять лет. Прокурор Кавказского района обжаловал приговор в Краснодарском краевом суде.

Краснодарский краевой суд усилил заменил условный срок лишением свободы на два года. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о видеокамере в женском туалете узнала мать одной из воспитанниц спортивного клуба. Женщина заявила в полицию.

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