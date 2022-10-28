Тренер ХК «Гвардия» Алексей Первушин: очень важна психология каждого игрока

Видео канала «Кубань 24»

Экс-помощник легендарного канадского специалиста Боба Хартли сейчас работает с юными кубанскими хоккеистами. Впервые Алексей Первушин перебрался на юг в 2012 году из Омска, когда в Краснодаре был создан клуб «Кубань».

Тогда специалист работал старшим тренером молодежной команды, затем он вернулся в родной город, в клуб «Авангард» и штаб Хартли. Сейчас Первушин передает знания, которые получил от знаменитого канадца.

«Очень важна психология каждого игрока. И особенно это в детях очень проявляется. И, конечно, есть по системе игры такие нюансы, на которые в свое время многие тренеры не обращают внимание. Это и работа клюшкой, и как правильно сыграть, и наклон крюка когда к шайбе подходишь», — сказал тренер ХК «Гвардия» Алексей Первушин.

Сейчас Первушин в станице Северской тренирует детские команды клуба «Гвардия», работает со школьниками от 5 до 12 лет и достигает результата. Так, последнего на данный момент успеха добился коллектив хоккеистов 2014 года рождения. На родной арене они выиграли золото турнира «Южный лед», одолели в финале команду «Воины» из Ростовской области.