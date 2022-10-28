Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Тренер ХК «Гвардия» Алексей Первушин: очень важна психология каждого игрока

Спорт
28.10.2022 11:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/trener-hk-gvardiya-aleksej-pervushin-ochen-vazhna-psihologiya-kazhdogo-igroka
Видео канала «Кубань 24»

Экс-помощник легендарного канадского специалиста Боба Хартли сейчас работает с юными кубанскими хоккеистами. Впервые Алексей Первушин перебрался на юг в 2012 году из Омска, когда в Краснодаре был создан клуб «Кубань».

Тогда специалист работал старшим тренером молодежной команды, затем он вернулся в родной город, в клуб «Авангард» и штаб Хартли. Сейчас Первушин передает знания, которые получил от знаменитого канадца.

«Очень важна психология каждого игрока. И особенно это в детях очень проявляется. И, конечно, есть по системе игры такие нюансы, на которые в свое время многие тренеры не обращают внимание. Это и работа клюшкой, и как правильно сыграть, и наклон крюка когда к шайбе подходишь», — сказал тренер ХК «Гвардия» Алексей Первушин.

Сейчас Первушин в станице Северской тренирует детские команды клуба «Гвардия», работает со школьниками от 5 до 12 лет и достигает результата. Так, последнего на данный момент успеха добился коллектив хоккеистов 2014 года рождения. На родной арене они выиграли золото турнира «Южный лед», одолели в финале команду «Воины» из Ростовской области.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях