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Тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию УЕФА Pro

Спорт
08.08.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/trener-fk-sochi-vadim-garanin-rasskazal-kogda-smozhet-poluchit-litsenziyu-uefa-pro
Тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию УЕФА Pro
Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Наставник  «барсов» в интервью ответил на вопрос о получении лицензии УЕФА Pro, необходимой для любого главного тренера в РПЛ.

«Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее — следующий год», — рассказал Вадим Гаранин.

Он добавил, что участие во флеш-интервью после матчей не является чем-то значимым для него. Важнее Гаранину находиться в команде и завоевывать в ней доверие, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» объявил о возвращении тренера Александра Точилина. Он формально займет пост действующего тренера Вадима Гаранина, потому что у второго отсутствует лицензия Pro.

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