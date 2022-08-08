Тренер ФК «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию УЕФА Pro
Спорт
08.08.2022 14:43
Наставник «барсов» в интервью ответил на вопрос о получении лицензии УЕФА Pro, необходимой для любого главного тренера в РПЛ.
«Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее — следующий год», — рассказал Вадим Гаранин.
Он добавил, что участие во флеш-интервью после матчей не является чем-то значимым для него. Важнее Гаранину находиться в команде и завоевывать в ней доверие, сообщает «Чемпионат».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» объявил о возвращении тренера Александра Точилина. Он формально займет пост действующего тренера Вадима Гаранина, потому что у второго отсутствует лицензия Pro.
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