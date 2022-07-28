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Тренер ФК «Сочи» Александр Точилин сыграет за клуб против блогерской команды «Амкал»

Спорт
28.07.2022 17:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/trener-fk-sochi-aleksandr-tochilin-sygraet-za-klub-protiv-blogerskoj-komandy-amkal
Тренер ФК «Сочи» Александр Точилин сыграет за клуб против блогерской команды «Амкал»
Александр Точилин. Фото pfcsochi.ru

Академия «барсов» анонсировала товарищескую игру против медийного клуба «Амкал». Встреча пройдет в футбольной академии «Сочи» 29 июля. Начало в 19:00.

За «барсов» сыграет юношеская команда до 16 лет, тренерский штаб академии и руководство клуба. Стало известно, что на поле выйдут главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин и тренер вратарей Дмитрий Бородин, сообщает «РБ Спорт».

Прокомментирует матч известный комментатор и ведущий федерального спортивного телеканала Сергей Дурасов.

Посетить игру можно по бесплатному билету. Перед матчем его необходимо будет взять в кассе у стадиона, количество ограничено. Карта болельщика не нужна, сообщает пресс-служба академии ФК «Сочи».

Читайте также: ФК «Сочи» дома сыграет с «Ахматом» в рамках 3 тура РПЛ.

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