Тренер ФК «Сочи» Александр Точилин сыграет за клуб против блогерской команды «Амкал»
Спорт
28.07.2022 17:51
Академия «барсов» анонсировала товарищескую игру против медийного клуба «Амкал». Встреча пройдет в футбольной академии «Сочи» 29 июля. Начало в 19:00.
За «барсов» сыграет юношеская команда до 16 лет, тренерский штаб академии и руководство клуба. Стало известно, что на поле выйдут главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин и тренер вратарей Дмитрий Бородин, сообщает «РБ Спорт».
Прокомментирует матч известный комментатор и ведущий федерального спортивного телеканала Сергей Дурасов.
Посетить игру можно по бесплатному билету. Перед матчем его необходимо будет взять в кассе у стадиона, количество ограничено. Карта болельщика не нужна, сообщает пресс-служба академии ФК «Сочи».
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