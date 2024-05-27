Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев: был хороший шанс побороться за чемпионство

Матч завершающего 30 тура РПЛ между ФК «Краснодар» и московским «Динамо» прошел 25 мая на стадионе «быков». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В итоге горожане взяли серебро чемпионата России.

Впервые за 16 лет произошла настоящая чемпионская гонка в заключительном туре. Две игры и сразу три претендента на титул чемпиона РПЛ. Болельщики соскучились по интриге, ведь пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом досрочно.

«Так выглядела турнирная таблица РПЛ до 30 тура: «Динамо» — на первом месте , на втором — «Зенит», за ними «Краснодар». Для чемпионства «быкам» требовалась не только собственная победа в домашнем матче, но и победа соседей из «Ростова» в игре с «Зенитом», — рассказывает корреспондент Николай Тихий.

Наблюдался небывалый ажиотаж. Последний билет был продан за три недели до решающего матча. На краснодарских трибунах собрались 33 тыс. человек — стадион был заполнен до отказа. Аналитики, которые сравнивали посещаемость игр в разных городах, пришли к выводу, что именно в Краснодаре самые активные болельщики.

Краснодарские футболисты показали активный прессинг на поле, провели несколько атак и могли открыть счет уже в первом тайме. Но система «видеопомощник» зафиксировала офсайд, и первый гол Джона Кордобы отменили.

«Как мне кажется, такие микроскопические офсайды, как случилось с Кордобой, лишние. Это был красивый и важный гол», — говорит председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.

Второй гол тоже в исполнении Кордобы решил исход матча. И если бы в этот день ростовчане одолели «Зенит», победа «быков» была бы «золотой».

«Много эмоций. С одной стороны мы рады победе, что порадовали своих болельщиков. Сегодня была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем последние две недели, все на улице только об этом и говорили. С другой стороны расстраивает то, что могли побороться за чемпионство. Был хороший шанс, но, к сожалению, не получилось», — отмечает главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев.

Ни одного мяча не пропустил Матвей Сафонов, которого можно назвать еще одним героем матча. Однако фанатов расстроил его возможный переход в французский клуб ПСЖ. В самом ФК «Краснодар» трансфер пока не подтвердили. Однако об этом настойчиво пишут в прессе и даже озвучивают стоимость сделки — 20 млн евро.