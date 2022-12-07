Тренер Абдусалам Гадисов: на турнире памяти Бесика Кудухова ребята получают необходимый опыт
В Краснодаре 7 декабря завершится всероссийский турнир по вольной борьбе. Он посвящен памяти четырехкратного чемпиона мира, двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова.
Соревнования проходят на основной арене «Баскет-холла». В этот раз приехало рекордное число участников — 370, из них 25 представителей Краснодарского края. У хозяев одна из самых молодых команд турнира, средний возраст — 18 лет. Соперники на два-три года старше.
«Эти ребята должны получать тот необходимый опыт, который им пригодится на международных стартах. Этот опыт они здесь получают. Лучшие соревнования, которые могут быть, и лучший опыт, который они могут получить, — это турниры в России. Сюда приехало так много спортсменов», — сказал старший тренер сборной России (U-21) Абдусалам Гадисов.
В пяти весовых категориях решающие схватки уже состоялись, 7 декабря определятся чемпионы еще в пяти. Призеры турнира памяти Бесика Кудухова отберутся на первенство России среди спортсменов до 21 года. Есть вероятность, что оно пройдет в марте 2023 года также на арене «Баскет-холла».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре стартовали всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова.
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