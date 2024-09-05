Трейл-кросс «Лагонакский марафон» стартует 13 сентября в Адыгее

VII соревнования «Трейл-кросс с ориентированием «Лагонакский марафон» пройдут с 13 по 15 сентября в районе Лагонакского нагорья и Фишт-Оштеновского массива.

В рамках марафона запланирован не соревновательный турпоход «7-Я» запланирован на 14 сентября. Командам предложат несложные варианты походов, которые нужно будет порйти, не превышая контрольного времени. Состав команды — от двух до 10 участников любого возраста.

Основной программой будет «Лагонакский марафон». Его проведут среди мужских, женских и смешанных команд. Командам предстоит в течение суток передвигаться по местности и находить контрольные точки. В состав команды могут войти три-четыре совершеннолетних участника, с оговоренным опытом.

В этом году организаторы соревнований установили льготы по участию для членов многодетных семей (независимо от возраста детей).

Подать заявку можно до 7 сентября на сайте. С подробной информацией можно ознакомиться в группах марафона ВКонтакте и Telegram.

Организаторами соревнований выступают региональная общественная молодежная организация «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея», ФГУ «Кавказский государственный биосферный заповедник им. Х Шапошникова», адыгейский поисково-спасательный отряд ЮРПСО МЧС России. Координатор соревнований — спортивный судья Всероссийской категории Алий Хатков.

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