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Трехлетний мальчик гулял по Сочи без сопровождения взрослых

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trehletnij-malchik-gulyal-po-sochi-bez-soprovozhdeniya-vzroslyh
Трехлетний мальчик гулял по Сочи без сопровождения взрослых
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Одинокого ребенка заметили днем 10 декабря на Цветном бульваре в Центральном районе. Неравнодушные люди сообщили об этом в полицию.

Полицейские вскоре прибыли на место. Убедившись, что мальчик гуляет по улице совсем один, его забрали в отдел МВД. Через некоторое время за ребенком приехал отец.

Выяснилось, что трехлетний мальчик был дома со старшей сестрой и ушел на улицу гулять без ее ведома. Сейчас с ребенком все хорошо, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: пропавшего в Анапе 12-летнего мальчика нашли живым. О пропаже ребенка стало известно 3 декабря.

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