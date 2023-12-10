Трехлетний мальчик гулял по Сочи без сопровождения взрослых

Одинокого ребенка заметили днем 10 декабря на Цветном бульваре в Центральном районе. Неравнодушные люди сообщили об этом в полицию.

Полицейские вскоре прибыли на место. Убедившись, что мальчик гуляет по улице совсем один, его забрали в отдел МВД. Через некоторое время за ребенком приехал отец.

Выяснилось, что трехлетний мальчик был дома со старшей сестрой и ушел на улицу гулять без ее ведома. Сейчас с ребенком все хорошо, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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