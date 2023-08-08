Трехколесные электромотороллеры будут убирать мусор из неудобных мест в Геленджике

В Геленджике закупили новую технику для муниципальных предприятий.

«Для ПАТО закупили пять новых автобусов «ПАЗ Вектор НЭКСТ». Автобусы рассчитаны на 50 пассажиров каждый, также обустроены для перевозки маломобильных граждан и оснащены кондиционерами. После приемки дооснастим их системой ГЛОНАСС и камерами видеонаблюдения. Четыре новых автобуса в ближайшее время выйдут на маршруты 3 и 5. Еще один автобус ожидаем со дня на день», — написал мэр города Алексей Богодистов в своем Telegtam.

Также закупили технику для коммунальных предприятий. Приобрели мусоровоз, бортовую «Газель», пять электротрициклов.

«Легкие и маневренные они смогут более оперативно подвозить инвентарь и вывозить мусор с оживленных мест. Планируем закупить еще два самосвала. Всего из средств местного бюджета на спецтехнику направили порядка 60 млн рублей», — добавил глава города-курорта.

Работа по увеличению автопарка предприятий ЖКХ Геленджика продолжается. Мэр города поручил проанализировать состояние техники и внести предложения по закупке новой.

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