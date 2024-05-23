Травмы, инфекции и штрафы: почему не стоит купаться в фонтанах Краснодара

В Краснодаре 24 и 25 мая скорее всего выключат городские фонтаны из-за проведения последних звонков в школах. Такие же меры были приняты в прошлом году.

В мэрии это объясняют заботой о жизни и здоровье школьников, которые после линеек отмечают окончание учебного года и устраивают купания в фонтанах.

«Фонтан на Главной городской площади — самое популярное место для купания в краевой столице. Буквально несколько минут назад вся территория перед ним была похожа на импровизированный пляж. Дети побросали одежду, обувь и спасались от жары в струях прохладной воды. Но, заметив съемочную группу, собрали вещи и ушли», — рассказывает корреспондент Виктория Саввина.

В департаменте городского хозяйства отметили, что купание в фонтанах не столько неэтично, сколько опасно для жизни. Бьющие под высоким напором струи, скользкая поверхность чаши, электропроводка — и это только часть возможных угроз.

«На сегодняшний день фонтан технически устроен так, что вода, которая используется для него, проходит очистку в самом фонтане через систему фильтрации. Использовать ее в бытовых целях, питьевых, а также купаться — запрещено», — говорит заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

«Стоячая вода, жаркое время года — это очень благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Вот список инфекций, которые можно подцепить при купании в фонтане: острые кишечные, грибковые, острые респираторные», — объясняет врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Зорина.

Чтобы эти фонтаны не манили жителей города, их уже несколько лет выключают в День ВДВ и во время выпускных в школах.

В сквере имени Жукова ситуация с заплывами в фонтане проще: под пристальным взором правоохранителей никто не решается лезть в чашу. Люди боятся не общественного осуждения, а административных штрафов.

От 500 до 1 тыс. рублей придется заплатить гражданам, которые все же осмелятся залезть в фонтан, либо 15 суток провести в еще более душном изоляторе временного содержания.