Травматолог Алексутов рассказал, как правильно падать в гололед

В преддверии зимы по статистике резко увеличивается количество травм из-за падения. Причиной становятся дожди, скользкие листья, а затем заморозки и снег.

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, какие «сезонные» травмы самые распространенные и как их избежать.

В числе первых — перелом лучевой кости. Она страдает из-за того, что, если человек падает, он пытается вытянуть руки. На втором месте — перелом локтевой кости. И третье место — перелом лодыжки, когда пешеход подворачивает ногу.

Алексутов посоветовал быть внимательными: не бегать за транспортом, обходить замерзшие участки дорог. Также травматолог рекомендовал носить удобную нескользящую обувь.

Если падения избежать не удастся, важно не падать на руки — не вытягивать их. Нужно стараться согнуть руки перед падением, чтобы избежать самого популярного перелома — лучевой кости. Лучше падать на туловище, тогда удар распределяется на большую площадь, приводит слова специалиста радио Sputnik.

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