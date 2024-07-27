Трава и кустарник загорелись в районе пляжа Эллада в Анапе

Сообщение о полыхающем пустыре диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 09:27. Огонь заметили на территории садового товарищества «Ягодка».

К месту ЧП были оперативно направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели, прибывшие на место пожара, определили, что загорелся растительный сухостой на площади около 300 кв. метров.

В 09:47 возгорание травы удалось локализовать, а через 5 минут ликвидировать открытое горение. Еще 8 минут пожарным понадобилось для того, чтобы полностью потушить огонь.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 18 человек личного состава, 5 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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