Трассы к курортам Кубани предложили разгрузить летом за счет льготных коридоров

Поступило предложение ввести скидки в 50% в определенные недели для проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон» жителям разных федеральных округов.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов указал, что летом наблюдается значительное увеличение трафика на трассе М-4 «Дон», по которой можно добраться до курортов юга страны, в том числе Краснодарского края. Пик отпускных поездок россиян приходится на июль и август. Именно в эти месяцы образуются многокилометровые пробки, а туристы, в том числе дети, вынуждены проводить в автомобиле дополнительные часы на жаре.

Эксперт предложил решить эту проблему с помощью создания временных льготных коридоров, предоставляя автомобилистам из определенных регионов 50% скидку на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон». Так, автомобили из ЦФО могли бы получить льготные условия в первую неделю июля и августа, автомобили из СЗФО — во вторую неделю июля и августа, и так далее.

Антон Орлов отметил, что такой подход поможет гражданам лучше спланировать свой отпуск и воспользоваться скидкой, а также снизит проблему автомобильных пробок, разделив потоки транспорта. Свое обращение он отправил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, сообщает RT.

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