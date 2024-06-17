Трансформаторная подстанция задымилась из-за короткого замыкания в Краснодаре

Сообщение о том, что на улице Степной в станице Старокорсунской дымится трансформаторная подстанция, поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 17 июня в 14:43.

На место происшествия в 14:50 прибыли пожарные подразделения и установили, что произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции без горения. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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