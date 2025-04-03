«Тотальный диктант» пройдет в Краснодаре 5 апреля на 4 площадках

Акцию «Тотальный диктант» в кубанской столице проведут в субботу в 14:00 на четырех крупных площадках.

Для прочтения текста диктанта на краснодарских площадках выбирали профессионалов, обладающих четкой и грамотной речью. В их число вошел главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

Свободную регистрацию на «Тотальный диктант» открыли в офисе компании «Аякс», медиацентре «Дом журналистики», в редакции газеты «Краснодарские известия» и в образовательном центре «Маяк».

«В этом году общая вместимость всех площадок в Краснодаре составит 150 человек. Наша команда решила провести акцию в камерном формате, сосредоточившись на создании «Тотального диктанта» как круглогодичного оффлайн проекта в нашем городе. Для тех, кто не успеет занять место на площадках, мы приглашаем написать диктант онлайн на сайте проекта», — рассказала координатор акции в Краснодаре Алена Чавычалова.

Автором текста в этом году стала финалист премии «Ясная Поляна» и лауреат Международного Почетного диплома Андерсена — Марина Москвина. Участники напишут третью часть текста «Дорога лебедей», который автор написала специально для «Тотального диктанта». Автор текста станет диктором в столице акции — в этом году ей стал Сириус.

Среди информационных партнеров «Тотального диктанта» в Краснодаре ГТРК «Кубань», телеканал «Кубань 24» и газета «Краснодарские известия». Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте», а также посмотреть полный список чтецов и площадок в Краснодаре можно на сайте.

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