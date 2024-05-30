Торжественное награждение участников конкурса «Мастер года» прошло в Краснодаре

В состязании приняли участие 79 педагогов со всего края. Для проведения мероприятий задействовали шесть профессиональных образовательных организаций.

«Для участников это прежде всего высочайший мастер-класс, демонстрация своих профессиональных навыков и качеств. Мы понимаем, что именно те мастера и преподаватели, которые формируют на сегодняшний день наших студентов, их профессиональные навыки и качества, именно они доказывают свой высочайший уровень, участвуя в таких конкурсных соревнованиях», — отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Во время отборочного этапа конкурсанты предоставили на суд жюри портфолио с профессиональными достижениями за последние три года. В ходе очного конкурсного мероприятия им предстояло продемонстрировать навыки публичного выступления, методическую компетентность и профессиональную подготовку.

«Я впервые участвую в подобном конкурсе. Конечно, процесс подготовки для меня был достаточно сложным, но с другой стороны очень творческим, увлекательным. Мне помогали методисты нашего колледжа, администрация колледжа. Это действительно очень важно, потому что это влияет на эмоциональное состояние», — поделилась победитель конкурса «Мастер года», преподаватель Краснодарского педагогического колледжа Алена Мухина.

Теперь победительнице регионального этапа предстоит представить Краснодарский край в финале всероссийского конкурса. Он пройдет в Тюмени с 28 сентября по 2 октября.

В Краснодарском крае «Мастер года» проходит ежегодно уже на протяжении 29 лет. За это время в нем приняли участие более 3,5 тыс. педагогов.