Топ-5 лучших собак для охраны дома

Существует множество способов защиты дома или квартиры. Можно установить сигнализацию, видеонаблюдение, окружить жилище колючей проволокой и выкопать неприступный ров —все эти меры будут эффективны, если завести сторожевую собаку.

Идеальный сторожевой пес должен быть хорошо обучен, недоверчив к посторонним и беспрекословно подчиняться хозяину.

Немецкая овчарка

Как показывает многолетний опыт, немецкая овчарка — лучшая собака для охраны и защиты дома. Идеальный, легко обучаемый охранник. Собаки этой породы обладают уравновешенной психикой, отличается острым умом и превосходной реакцией.

Немецкие овчарки способны работать в команде, хорошо поддаются дрессировке, выносливы и неприхотливы. Немецкие овчарки дружелюбны, легко контактирует с любым членом семьи, но к незнакомым людям относятся настороженно и держат их под постоянным наблюдением. Собак этой породы при должном воспитании можно использовать для охраны квартиры или придомовой территории.

Ротвейлер

Древнейшая порода собак, выведенная в Германии для охраны дома и человека. Ротвейлеры безмерно преданы своему хозяину и хорошо ладят с маленькими детьми. Дом и человека будут защищать самоотверженно, но могут, в силу особенностей характера, мгновенно на ситуацию не реагировать. Есть у них такая привычка — посмотреть, подождать, оценить. Зато потом действуют решительно и правильно.

Ротвейлеры бесстрашны и отчасти свирепы, считаются одной из самых опасных пород собак. Поэтому ротвейлерам нужна тщательная дрессура. Без правильной подготовки собаки этой породы могут не видеть границы между защитой и агрессией.

Московская сторожевая

Собаки этой породы массивны, неприхотливы, сообразительны и хорошо поддаются дрессировке. Свои обязанности сторожа и охранника выполняют со знанием дела, никогда не сдаются, а излюбленная тактика московских сторожевых — «всех впускать, никого не выпускать». Без соответствующей команды, разумеется.

Кавказская овчарка

Многие российские кинологи считают эту породу собак лучшей для охраны жилища. Кавказские овчарки бесстрашны, уверены в себе и крайне недоверчивы к посторонним людям. Собаки этой породы требуют серьезного курса дрессировки, так как плохо воспитанная кавказская овчарка может быть опасна и для хозяина. Если не уделять ей должного внимания, держать такую собаку в тесной квартире или на цепи, она может стать агрессивной и непредсказуемой.

Стаффордширский терьер

Стаффорды обладают устойчивой психикой и крепким здоровьем. Они мускулисты, сильны и отважны. Отличаются преданностью к хозяину и неприятием незнакомцев. Терьер — коренастый мускулистый пес, главные преимущества характера которого смелость, устойчивость психики, крепость здоровья, преданность хозяину, а не незнакомцам. Поэтому стаффордширскому терьеру очень важно дать серьезное воспитание. Собаки этой породы крайне энергичны. Им необходимы ежедневные прогулки и тренировки.

Воспитание сторожевого пса

Прежде чем завести щенка сторожевого пса, посоветуйтесь с кинологами, изучите свойства характера будущего защитника. Помните, что четвероногому охраннику необходимо уделять повышенное внимание. Вы должны будете обеспечить ему достойный уход и содержание.

Дрессировать сторожевую собаку нужно с малого возраста. При воспитании животного нельзя применять агрессию. Это скажется на его характере. Из щенка самой дружелюбной породы можно вырастить злого, неуправляемого пса.

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