Тонну черноморской ухи сварят 13 и 14 июля в «Атамани»

Дни рыбака пройдут 13 и 14 июля в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе.

Для гостей этно-комплекса «Атамань» приготовят тонну ухи и организуют дегустацию. Также гости получат в подарок сушеную рыбу и смогут побороться за дары Азовского и Черных морей.

Также в программе мероприятия — джигитовка и знакомство с кубанским фольклором, викторины для рыбаков, конкурсы рецептов и выступление лучших кубанских коллективов. Для посетителей будут работать подворья, тематические фотозоны и интерактивная площадка «Рыба». Запланировано проведение декоративно-прикладных мастер-классов.

Также в эти дни будут работать коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка с видами на Таманский залив, выставки-ярмарки народных умельцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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