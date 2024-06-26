Тонна холодного супа: в «Атамани» проведут фестиваль, посвященный окрошке

В Темрюкском районе на краевом фестивале «Кумушки-голубушки» приготовят тонну окрошки. Праздник, посвященный блюду, будет проходить в этнографическом комплексе «Атамань» два дня — 29 и 30 июня.

«Окрошка на кефире, тане, минералке, квасе и сыворотке, с рыбой, колбасой или мясом — этим и многим другим будут удивлять кумушки из разных уголков Кубани в ближайшие выходные», — сообщила пресс-служба комплекса.

Гостей фестиваля также ждут кулинарные и творческие мастер-классы, джигитовка, конкурсы и выставка народных промыслов.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102.