Толкнувший особенного ребенка мужчина извинился перед семьей в Новороссийске

Подросток с расстройством аутического спектра в лифте потерял равновесие и случайно навалился на мужчину, а тот в ответ его грубо оттолкнул.

Видео мама мальчика опубликовала в чате дома. Она рассчитывала, что незнакомец извинится, но вместо этого видео разлетелось по СМИ и социальным сетям и даже дошло до следственного комитета.

«Следователь опросила меня. Потом сказала: мы уже опросили мужчину, который ехал с вашим сыном в лифте. Я очень удивилась. Еще больше удивилась, когда следователь сказала, что мужчина находится в здании отдела. Он ждал нас с сыном, чтобы принести свои извинения», — поделилась мама подростка.

Выяснилось, что мужчина узнал о том, что видео широко распространилось в соцсетях и в тот же день пришел к следователям, чтобы извиниться перед семьей.

«Человек, как сумел, принес извинения моей семье. Я ничего сверх этого требовать не стала. Мне не нужны «хайповые» публичные извинения, возмещения никакого ущерба, поскольку сейчас с ребенком все хорошо. Проверка следственным комитетом закрыта по моей просьбе. Мы решили все миром. Я думаю, что не зря был весь этот шум, к которому я не стремилась. Удовлетворена тем, что человек осознал свою неправоту, и, надеюсь, будет себя вести сдержанно по отношению к детям. В этом и была моя цель. Я благодарна всем, кто откликнулся», — цитирует женщину «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина грубо толкнул мальчика с особенностями развития в лифте в Новороссийске. По факту насилия в отношении подростка следственный комитет организовал проверку.