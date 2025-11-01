Точечные выбросы мазута обнаружили 1 ноября в Темрюкском районе и Анапе

Незначительные фрагменты нефтепродуктов выявили на нескольких участках, специалисты приступили к уборке.

Волонтеры штаба «Дельфин» ликвидируют мазут на участке протяженностью 3 км от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог в Темрюкском районе.

Также выбросы мазута зафиксировали в Анапе на участке от «Малахита» в сторону Витязево. Специалисты приступили к уборке выброшенных нефтепродуктов.

На Бугазской косе представители муниципальных образований и сотрудники «Кубань-СПАС» также продолжают убирать мазут, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на каменном пляже в центральной части Анапы обнаружили точечные выбросы мазута. Небольшие фрагменты нефтепродуктов обнаружили 29 октября во время ежедневного утреннего мониторинга.

Мелкую фракцию зафиксировали на камнях на пляже «Высокий берег». На опубликованных оперштабом региона кадрах видно, что выбросы единичные.

В четверг, 30 октября точечные выбросы обнаружили в выброшенных на берег водорослях на береговой линии в поселке Волна Темрюкского района. На следующий день мазут выбросило на 2 км береговой линии в районе поселка Веселовка, а также косе Тузла.

