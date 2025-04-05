Тлеющий мусорный полигон в Новороссийске тушат 24-й день

Ликвидация очагов тления на полигоне ТКО «Терра-Н» идет непрерывно.

По словам заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова площадь подслойного тления по-прежнему составляет 400 кв. м.

«К сожалению, из-за изменения направления ветра в некоторых частях города ощущается запах дыма. В работах задействовано 30 единиц техники», — написал Александр Гавриков в Telegram.

На полигоне уже отсыпали 71 тыс. 620 куб. м грунта. Техника выполнила 5 тыс. 306 рейсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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