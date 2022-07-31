Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России

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Певец и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, 30 июля сообщил о приобретении активов сети Starbucks в России в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским.

«Теперь официально: все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал музыкант в запрещенной на территории России социальной сети [принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской].

При этом Тимати отметил, что масштабный ребрендинг сети кофеен проводить не планируется. Сейчас новые владельцы в поиске названия и логотипа. Открытие обновленной сети планируется в августе.

«Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим продукт качества совершенно нового уровня. Предполагаю, что у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения», — заявил Тимати.

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