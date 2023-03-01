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TikTok ограничит время просмотра для несовершеннолетних до часа в день

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tiktok-ogranichit-vremya-prosmotra-dlya-nesovershennoletnih-do-chasa-v-den
TikTok ограничит время просмотра для несовершеннолетних до часа в день
Фото nikuga, pixabay.com

Китайский сервис добавит несколько функций, которые ограничат время пользования платформой для детей и подростков.

На всех аккаунтах несовершеннолетних установят ограничение в 60 минут в день. После истечения разрешенного времени нужно будет ввести пароль из родительского аккаунта. Для детей младше 13 лет сервис будет доступен только в случае, если пароль установят родители или опекуны.

Кроме того, каждую неделю пользователи будут получать отчеты о проведенном в приложении времени. Также появится функция «Семейные настройки» — родители смогут самостоятельно устанавливать лимит времени для детей в зависимости от дня недели и настраивать расписание отключение уведомлений. Сейчас уведомления из TikTok не приходят пользователям от 13 до 15 лет с 21:00, 16-17-летним подросткам — с 22:00.

Новые функции ограничения экранного времени и отключения уведомлений будут доступны всем пользователям, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте 2022 года TikTok заявил о приостановке работы в России. Соцсеть временно останавливает распространение нового контента и возможность вести прямые трансляции в РФ.

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