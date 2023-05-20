Тиховские поминовения провели в Красноармейском районе

«Казаки под командованием храброго офицера Льва Тиховского героически сражались за интересы Родины. Понимая, что гибель неизбежна, никто из них не дрогнул, до последнего исполнив свой воинский долг по защите границ государства. Это пример для нашей молодежи, для всех юных казачат. Прошло больше двух веков, но память о героях всегда жива в наших сердцах и душах», — сказал Александр Власов.

Вице-губернатор отметил, что и сейчас представители Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи — в рамках СВО. На разных участках сражаются более 4,6 тыс. кубанских казаков.

Кроме того, в этот памятный день более 20 молодых казаков приняли присягу и вступили в ряды Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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