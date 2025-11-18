Терминал для перевалки сжиженных углеводородов появится в Новороссийске

Соответствующее соглашение между ФГУП «Росморпорт» и АО «Черноморский СПГ» подписали 18 ноября на XIX международном форуме «Транспорт России».

Согласно достигнутым договоренностям, в рамках реализации проекта партнеры займутся поиском подходящей территории для размещения будущего терминала для перевалки сжиженных углеводородов. Параллельно компании проработают технические аспекты формирования необходимой инфраструктуры на выбранной площадке.

Участники соглашения взяли на себя обязательства подготовить и передать в Федеральное агентство морского и речного транспорта инвестиционную декларацию с деталями будущей стройки.

Финансирование возведения гидротехнических объектов нового терминала «Черноморский СПГ» намерен осуществить самостоятельно либо с привлечением дополнительных средств.

Также «Росморпорт» гарантирует содействие в обеспечении навигационной безопасности в акватории предполагаемого строительства, сообщает официальный Telegram-канал Федерального агентства морского и речного транспорта.

Реализация проекта позволит увеличить пропускные мощности Новороссийского порта по переработке газовых грузов и укрепить позиции России на рынке энергоносителей.

Читайте также: транспортно-логистический терминал федерального значения строят в Крымске.

Подпишись, здесь всегда интересно.