Терапевт Драпкина объяснила, какой запор нельзя лечить на дому

Отсутствие стула больше 2-3-х суток может указывать на заболевания органов желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и прочие нарушения в организме человека. Об этом в своем Telegram-канале написала главный терапевт России Оксана Драпкина.

По словам врача, эта деликатная, но не редкая, особенно у возрастных пациентов, проблема чаще всего возникает от неправильного питания. В меню таких людей наблюдается дефицит овощей, фруктов и влаги. Дополнительные негативные факторы — сидячий образ жизни и низкая физическая активность.

В случае запора медик рекомендовала уменьшить в рационе количество излишне измельченных продуктов, мучного, кондитерских изделий, блюд из ресторанов быстрого питания фастфуда, чипсов. Крепкий чай тоже может внести свою лепту в возникновение трудностей с дефекацией. Длительные прогулки, бег, физкультура, большое количество клетчатки, употребляемой в пищу помогут решить проблему.

Однако, надо быть осторожнее и в некоторых случаях не заниматься самолечением. самостоятельно. Если нарушение стула продолжается более2-3 дней, то нужно обратиться к специалистам, сообщает телеканал «360».

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