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Терапевт Драпкина дала советы, как избежать синдрома «праздничного сердца»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/terapevt-drapkina-dala-sovety-kak-izbezhat-sindroma-prazdnichnogo-serdtsa
Терапевт Драпкина дала советы, как избежать синдрома «праздничного сердца»
Фото pxhere.com

В новогодние праздники после долгих застолий жители России часто сталкиваются с приступами аритмии из-за употребления спиртных напитков, регулярного переедания и малоподвижности.

Как избежать синдрома «праздничного сердца» в преддверии Нового года рассказала главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Этим радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма  здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», — сообщила она.

Врач уточнила, что на работу сердца в новогодние праздники отрицательно влияют не только алкоголь, но и соленая и жирная пища, а также стресс и большие дозы кофеина.

Драпкина посоветовала в новогодние праздники соблюдать простые правила: больше двигаться, не переедать, гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять препаратами для снятия симптомов похмелья. Если приступы аритмии продолжаются несколько часов, то необходимо обратиться к врачу, сообщает телеканал «360».

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