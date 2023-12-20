Терапевт Драпкина дала советы, как избежать синдрома «праздничного сердца»

В новогодние праздники после долгих застолий жители России часто сталкиваются с приступами аритмии из-за употребления спиртных напитков, регулярного переедания и малоподвижности.

Как избежать синдрома «праздничного сердца» в преддверии Нового года рассказала главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Этим радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», — сообщила она.

Врач уточнила, что на работу сердца в новогодние праздники отрицательно влияют не только алкоголь, но и соленая и жирная пища, а также стресс и большие дозы кофеина.

Драпкина посоветовала в новогодние праздники соблюдать простые правила: больше двигаться, не переедать, гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять препаратами для снятия симптомов похмелья. Если приступы аритмии продолжаются несколько часов, то необходимо обратиться к врачу, сообщает телеканал «360».

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