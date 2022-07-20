Терапевт: бубонная чума в XXI веке не представляет опасности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой. Врач Алексей Водовозов рассказал о риске распространения этого заболевания по стране и выхода за ее пределы.

В городском округе Иньчуань Китая обнаружили человека, зараженного бубонной чумой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство. Во всем автономном районе страны, где был выявлен заболевший, введен четвертый уровень чрезвычайных мер.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что российские врачи и эпидемические службы хорошо распознают чуму. Риск завезти это заболевание в Россию, по его утверждению, крайне низкий.

«Я очень надеюсь, что риск попадания бубонной чумы из Китая в Россию крайне низкий. Бубонную чуму распознать не очень сложно, поскольку для нее характерно гнойное расплавление лимфоузлов. Собственно, расплавленный узел и есть бубон, от которого пошло название. Поэтому заболевание выявляется довольно неплохо. Также надо сказать, что все эпидемические службы и врачи регулярно проходят тренинги по чуме. Что-что, а чуму наши врачи знают», — считает Алексей Водовозов.

Он также отметил, что бубонная чума заболевшему жителю Китая передалась от животного. Она не такая опасная, как обычная, которая передается по воздуху.

«Бубонная чума — это, конечно, неприятно, но она лечится антибиотиками. В XXI веке она опасности не представляет», — заявил терапевт.

Заболевание встречается в природе у грызунов. Его переносят блохи. Если этим видом чумы заразится человек, то без экстренного лечения вероятность летального исхода крайне велика, рассказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

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