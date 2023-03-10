Теплые выходные: в Краснодарском крае в 11-12 марта ожидается до +22 °С и ветер

Солнечная погода сменится сильными порывами ветра, дождем и грозой.

По прогнозам синоптиков, 11 марта ожидается переменная облачность, гроза, ночью и утром будет идти умеренный дождь, днем — местами небольшой дождь.

Ветер 5–10 м/с, в отдельных районах порывами 15–20 м/с. На участке Анапа — Геленджик ожидаются порывы 18–23 м/с.

Ночью столбики термометров поднимутся до +6…11 °, в юго-восточных предгорных районах до +2…7 °. Днем воздух прогреется до +15…20 °С, на юго-востоке края — до +23 °С. В горах ночью температура воздуха опустится до 0…+5 °С, днем поднимется до +7…12 °С.

На Черноморском побережье ночью воздух прогреется до +7…12 °С, днем до +12…17 °С, по югу — +15…20 °С.

В воскресенье небо затянется облаками, местами по краю пройдут дожди, которые утром перерастут в понедельник утром в предгорных районах в мокрый снег, в горах — снег. Местами пройдут сильные осадки. Ветер будет дуть южный 7–12 м/с, местами ожидаются порывы 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха поднимется до +7…12 °С, местами на юге до + 16 °С. Днем потеплеет до +16…21 °С, местами на Азовском побережье +10…15 °С. В горах ночью ожидается 0…+5 °С, днем +8…13 °С. На Черноморском побережье ночью до +8…13 °С, днем до +11…+16 °С.

В Краснодаре в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южной четверти 5-10 м/с, порывами 12-14 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до +7…9 °С, днем до +20…22.

В понедельник 13 марта на Кубани ожидается понижение температуры воздуха, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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