Теплые осенние дожди продолжатся в Краснодарском крае

Сопровождаться ливни будут порывами ветра и температурой выше +20 °С.

В четверг, 26 октября в крае будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с. Днем при грозе порывы усилятся до 15–18 м/с.

Днем воздух прогреется до +20…25 °С, на Азовском побережье местами +17…22 °С, на Черноморском — +20…25 °С. В горах днем столбики термометров поднимутся до +12…17 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

«Сегодня Кубань окажется под влиянием теплого сектора очередного циклонического вихря. В такой ситуации облаков станет больше, усилится ветер и пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом температурный фон будет повышаться. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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