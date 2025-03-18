Темыр Хагуров: важно, что воссоединение с Крымом — итог народного референдума

Гости программы «Детали» — проректор КубГУ, доктор социологических наук Темыр Хагуров, директор «Центра прикладной социологии и политологии», кандидат политических наук Геннадий Подлесный, корреспондент телеканала «Крым 24» София Чиканова, хорунжий, командир сотни Варениковского станичного казачьего общества Виктор Агапов.

В России 18 марта в 11-й раз отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. В самих субъектах этот праздник объявлен нерабочим днем.

Отмечать историческое событие будут не только в Крыму, но и по всей России. Это очень символично, потому что воссоединение с Республикой для россиян — символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости. Не случайно вопрос «Крым наш?» стал своеобразным народным тестом на патриотизм и верность Отечеству.

В этом выпуске «Деталей» поговорили о том, что изменилось в жизни полуострова за 11-тилетний срок, в чем плюсы воссоединения, как для Крыма, так и для России, и какую роль в этом воссоединении сыграл Краснодарский край.