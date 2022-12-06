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Температурные качели: на Кубани снег сменится резким потеплением до +13 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/temperaturnye-kacheli-na-kubani-sneg-smenitsya-rezkim-potepleniem-do-13-c
Температурные качели: на Кубани снег сменится резким потеплением до +13 °C
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозам синоптиков, 7 декабря в Краснодарском крае местами пройдут дожди и мокрый снег.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -3…-8 C°. Днем ожидается от 0 °C  до +5 °C. На юге края местами до +8 °C. В горах ночью — от -5 °C до 0 °C , днем — от 0 °C до +5 °C.

Но уже с 8 декабря Кубань ждет повышение температуры. В южной части Краснодарского края воздух прогреется до +13 °C. На Черноморском побережье 8 и 9 декабря ожидается до +15 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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