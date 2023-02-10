Тематический сайт об освобождении города от оккупации создали в Краснодаре

Сайт к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков создала газета «Краснодарские известия» совместно с историками, краеведами и сотрудниками архивов.

Из публикаций читатели смогут узнать малоизвестные широкому кругу страницы истории Краснодара в период Великой Отечественной войны.

«Мы расскажем о поездке по местам наступления советских войск, которые освобождали Краснодар. Эту поездку мы провели совместно с известным краснодарским историком, кандидатом исторических наук Александром Бурмагиным. Например, краснодарцы хорошо знают, как шло наступление войск со стороны Горячего Ключа, Пашковской, а вот об освобождении южных районов до сих пор говорилось мало. Мы устраним этот пробел», — рассказала заместитель главного редактора «Краснодарских известий» Наталья Галацан.

В числе публикаций история о водружении красного флага на здание краевого ВКП(б), рассказы живых свидетелей, переживших оккупацию.

Кроме того, готовятся к публикации очерки о двух оставшихся в живых освободителях Краснодара — Николае Кономополо и Ольге Рыбкиной.

На сайте также можно будет ознакомиться с афишей мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 февраля отметят 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.