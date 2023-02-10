Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Тематический сайт об освобождении города от оккупации создали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tematicheskij-sajt-ob-osvobozhdenii-goroda-ot-okkupatsii-sozdali-v-krasnodare
Тематический сайт об освобождении города от оккупации создали в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сайт к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков создала газета «Краснодарские известия» совместно с историками, краеведами и сотрудниками архивов.

Из публикаций читатели смогут узнать малоизвестные широкому кругу страницы истории Краснодара в период Великой Отечественной войны.

«Мы расскажем о поездке по местам наступления советских войск, которые освобождали Краснодар. Эту поездку мы провели совместно с известным краснодарским историком, кандидатом исторических наук Александром Бурмагиным. Например, краснодарцы хорошо знают, как шло наступление войск со стороны Горячего Ключа, Пашковской, а вот об освобождении южных районов до сих пор говорилось мало. Мы устраним этот пробел», — рассказала заместитель главного редактора «Краснодарских известий» Наталья Галацан.

В числе публикаций история о водружении красного флага на здание краевого ВКП(б), рассказы живых свидетелей, переживших оккупацию.

Кроме того, готовятся к публикации очерки о двух оставшихся в живых освободителях Краснодара — Николае Кономополо и Ольге Рыбкиной.

На сайте также можно будет ознакомиться с афишей мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 февраля отметят 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях