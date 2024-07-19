Тело участника СВО вернули на родину спустя год после похорон в Краснодаре

Житель Первомайского района Тамбовской области скончался в госпитале после ранения в зоне спецоперации.

На момент смерти военнослужащему было 47 лет. У него остались супруга, родители и сестра. В июле 2023 года по ряду обстоятельств мужчину похоронили в Краснодаре.

В июле этого года тело бойца эксгумировали и перезахоронили на поселковом кладбище в Тамбовской области в одном ряду с погибшими в зоне СВО земляками. Отпевание прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы в родном поселке. В последний путь его проводили в сопровождении почетного караула под звуки гимна России и оружейные залпы.

Мужчина встал на защиту Родины, когда объявили частичную мобилизацию — в октябре 2022 года. За день до отбытия он женился, сообщает издание «Вестник».

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