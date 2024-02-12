Телеведущий Малоземов: по содержанию сахара сухофрукты сравнимы с конфетами

По словам ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова, среди людей популярен миф, что сухофрукты намного полезнее кондитерских изделий. Но и тем, и другим продуктом нельзя злоупотреблять.

Эксперт отметил, что многие несправедливо переоценивают пользу сухофруктов.

«Более того, сухофрукты могут быть даже плохой частью рациона, потому что в них концентрируется при сушке их натуральный, но от этого не более полезный сахар. Если вы съедите штук 5-10 кураги, то вы получите огромное количество сахара. Такой десерт можно сравнить с конфетами», — объяснил Малоземов.

В свежих фруктах также много сахара, но зачастую проще контролировать их употребление, сказал телеведущий. Сухофрукты имеют меньший объем, поэтому за раз можно съесть гораздо больше кураги, чем абрикосов. При этом в сухофруктах сахар содержится в концентрированном виде и моментально всасывается в кровь, что приводит к «инсулиновым всплескам» в организме.

«Это выброс гормонов поджелудочной железы в ответ на одномоментное поступление большого количества сахара. Этот инсулиновый всплеск творит большинство бед, связанных с сахаром: формирует и метаболический синдром, и ожирение, и даже предрасполагает к раннему развитию сахарного диабета», — рассказал журналист.

Он призвал не злоупотреблять сухофруктами и с такой же осторожностью относиться к компотам из них. В качестве альтернативы эксперт посоветовал заварить в термосе шиповник, в котором будет много витамина С, а не сахара.

«Вот тут действительно будет польза, а не в сушеных яблоках, кураге или изюме», — приводит слова Сергея Малоземова радио Sputnik.

Читайте также: пятерка самых опасных видов готовой еды и фастфуда.