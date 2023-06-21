Телемарафон в День памяти и скорби пройдет в Краснодарском крае

Масштабный проект объединит крупнейшие телеканалы региона — «Кубань 24», ГТРК «Кубань», ГТРК «Сочи» и телеканал «Краснодар».

«День, когда началась Великая Отечественная война — особая дата в истории нашей страны и Кубани. В ходе марафона расскажут о самых тяжелых и кровопролитных сражениях на Кубани, о выдающихся личностях военной истории и рядовых солдатах. А также о тех, кто сегодня сражается в зоне спецоперации, как когда-то деды и прадеды проявляют мужество и отвагу за мир без нацизма», — сказала руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

Стартует телемарафон 22 июня в 10:00 на сайте «Кубань 24». Трансляцию можно также посмотреть в Telegram-канале.

Прямые включения с участием историков и поисковиков пройдут из нескольких городов и районов края. Кроме того, на связь в прямом эфире выйдет один из атаманов районного общества, который принимал участие в спецоперации. Еще одна гостья эфира — мать артиллериста, находящегося в зоне боевых действий. Он продолжил дело деда, который служил в артиллерии в годы Великой Отечественной войны.

Телеканалы будут транслировать документальные фильмы и программы, которые посвящены отдельным родам войск. Также журналисты расскажут, как сражались пехота, авиационные и танковые войска, артиллерия и медицинская служба. Кроме того, будет работать выездная студия из краснодарского выставочного зала боевой славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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