Телеканал «Кубань 24» получил народную премию «Память народов: во имя мира»

Премию телеканалу вручили 11 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве на выставке «Мы — русские, с нами Бог!» художника Василия Нестеренко.

«Премию «Кубань 24» присудили в номинации «За сохранение исторической памяти» за репортажи из зоны СВО», — рассказала корреспондент Александра Шпакова.

Репортажи из зоны спецоперации снимали корреспондент Александра Шпакова и оператор Нил Ракша. Премия вручается при поддержке Минобороны и Национальной гвардии РФ.

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