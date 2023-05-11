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Телеканал «Кубань 24» получил народную премию «Память народов: во имя мира»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/telekanal-kuban-24-poluchil-narodnuyu-premiyu-pamyat-narodov-vo-imya-mira
Телеканал «Кубань 24» получил народную премию «Память народов: во имя мира»
Телеканал «Кубань 24» получил народную премию «Память народов: во имя мира»

Премию телеканалу вручили 11 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве на выставке «Мы — русские, с нами Бог!» художника Василия Нестеренко.

«Премию «Кубань 24» присудили в номинации «За сохранение исторической памяти» за репортажи из зоны СВО», — рассказала корреспондент Александра Шпакова.

Репортажи из зоны спецоперации снимали корреспондент Александра Шпакова и оператор Нил Ракша. Премия вручается при поддержке Минобороны и Национальной гвардии РФ.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» наградили за освещение работы краевого МЧС. Отметили работу сотрудников телекомпании — продюсеров, корреспондентов и операторов, поблагодарили за оперативность и точность материалов.

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